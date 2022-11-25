Илон Маск анонсировал галочки разных цветов для верификации аккаунтов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) анонсировал введение новой системы верификации — будут выдаваться галочки разных цветов в зависимости от типа аккаунта.

Первоначально Маск рассчитывал вернуть подписку Twitter Blue с синими галочками к 29 ноября, но теперь сроки сдвинуты на 2 декабря. В дополнение к синим галочкам появятся и другие: серая (для госструктур) и золотая (только для компаний). Синяя галочка достанется аккаунтам в независимости от уровня известности владельца. Помимо этого, верифицированные пользователи смогут отмечать свои аккаунты и размещать на них логотипы компаний, в которых работают. Маск добавил, что проверка личности будет проводиться в ручном режиме. Более подробное объяснение работы нововведения глава компании пообещал дать на следующей неделе.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week. Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates. Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Первая попытка вернуть синие галочки всем подписчикам Twitter Blue за 8 долларов провалилась буквально в первые часы реализации данной инициативы. Причиной стала масса «самозванцев», которая платила всю сумму и создавала фейковые аккаунты. В результате многие компании понесли репутационные потери.

Кроме того, Маск объявил «амнистию» в социальной сети Twitter: на следующей неделе будут восстановлены ранее заблокированные учетные записи. Он принял это решение после проведенного опроса, в котором более 70% пользователей высказались за «амнистию».

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

«Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе», — написал Маск.

В первую очередь будут разблокированы аккаунты, замороженные задолго до недавней смены руководства Twitter — но только если они не были замечены в нарушении законов и рассылке спама.

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