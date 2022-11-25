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25 ноября, 2022
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Илон Маск анонсировал галочки разных цветов для верификации аккаунтов в Twitter

Twitter

Владелец Twitter Илон Маск (Elon Musk) анонсировал введение новой системы верификации — будут выдаваться галочки разных цветов в зависимости от типа аккаунта.

Первоначально Маск рассчитывал вернуть подписку Twitter Blue с синими галочками к 29 ноября, но теперь сроки сдвинуты на 2 декабря. В дополнение к синим галочкам появятся и другие: серая (для госструктур) и золотая (только для компаний). Синяя галочка достанется аккаунтам в независимости от уровня известности владельца. Помимо этого, верифицированные пользователи смогут отмечать свои аккаунты и размещать на них логотипы компаний, в которых работают. Маск добавил, что проверка личности будет проводиться в ручном режиме. Более подробное объяснение работы нововведения глава компании пообещал дать на следующей неделе.

Первая попытка вернуть синие галочки всем подписчикам Twitter Blue за 8 долларов провалилась буквально в первые часы реализации данной инициативы. Причиной стала масса «самозванцев», которая платила всю сумму и создавала фейковые аккаунты. В результате многие компании понесли репутационные потери.

Кроме того, Маск объявил «амнистию» в социальной сети Twitter: на следующей неделе будут восстановлены ранее заблокированные учетные записи. Он принял это решение после проведенного опроса, в котором более 70% пользователей высказались за «амнистию».

«Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе», — написал Маск.

В первую очередь будут разблокированы аккаунты, замороженные задолго до недавней смены руководства Twitter — но только если они не были замечены в нарушении законов и рассылке спама.

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