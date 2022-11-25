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25 ноября, 2022
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Выпущен Huawei Smart Screen S75 второго поколения за 848 долларов

Huawei Smart Screen S75

Компания Huawei представила телевизор Smart Screen S75 второго поколения с прошивкой HarmonyOS. Модель позиционируется как решение для просмотра фильмов и трансляций со смартфона с использованием фирменных технологий улучшения качества изображения.

Телевизор оснащен 75-дюймовым экраном разрешением 3840 x 2160 пикселей, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Частота обновления изображения составляет 60 Hz. Экран отображает 1,07 млрд. цветов и имеет охват 92% цветовой гаммы DCI-P3.

Аппаратная платформа ТВ включает неназванный четырехъядерный процессор, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенного накопителя – 32 Gb. Есть поддержка технологии MEMC, четыре динамика мощностью по 10 Вт каждый, NFC, обновленный адаптер Wi-Fi, два порта HDMI и по одному разъему USB 2.0, RJ-45 и AV. Кроме того, телевизор может использоваться в качестве центра управления устройствами умного дома.

Huawei Smart Screen S75 (2022) уже поступил в продажу в Китае по цене 848 долларов.

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