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6 ноября, 2022
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Huawei Watch GT 3 SE: AMOLED-экран, водозащита и GPS за 180 евро

Huawei Watch GT 3 SE

Компания Huawei представила новую модель smart-часов Watch GT 3 SE. Устройство оснащено круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 466 х 466 пикселей. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass.

Huawei Watch GT 3 SE

Толщина корпуса составляет 11 мм, вес — 35,6 гр. Предусмотрена защита от воды по стандарту 5ATM. Заявленное время автономной работы достигает 7 дней, а в энергосберегающем режиме — до 14 дней.

Huawei Watch GT 3 SE имеют встроенный модуль GPS и поддерживают более 100 режимов тренировки, а также фирменные технологии Trustee 5.0+ и TruSleep 3.0.

Обеспечивается мониторинг ЧСС и SpO2, сна, стресса и женского цикла. Совершать звонки можно посредством Bluetooth при сопряжении со смартфоном. Встроенной карты SIM нет.

Цена smart-часов в Европе составляет 180 долларов, продажи стартуют 17 ноября.

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