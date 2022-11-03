Представлены телевизоры Huawei Smart Screen V: 4К-экран, 120 Hz и ИИ-процессор

Компания Huawei представила серию телевизоров Smart Screen V третьего поколения. Новинки будут предложены в двух вариантах с диагональю 65 и 75 дюймов.

Экран Huawei Smart Screen V имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей, соотношение сторон 16:9, пиковую яркость 900 нит и охват 92% цветового пространства DCI-P3.

Телевизор получил производительную аппаратную платформу: 8-ядерный процессор, 6-ядерный GPU, NPU, а также 6 Gb ОЗУ и 64 Gb флеш-памяти.

В оснащение также входят шестикомпонентная акустическая система Devialet, 12 Мп веб-камера c магнитным креплением (в Pro-версиях встроенная), порты HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB Type-A. Работает телевизор под управлением HarmonyOS с поддержкой голосовых команд.

Цена 65-дюймовый версии на китайском рынке составила 1097 долларов, 75-дюймовый вариант – 1783 доллара. Информации о доступности телевизоров в других регионах пока нет.

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