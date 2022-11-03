spot_img
6 ноября, 2022
spot_img
ДомойAVТелевидениеПредставлены телевизоры Huawei Smart Screen V: 4К-экран, 120 Hz и ИИ-процессор

Представлены телевизоры Huawei Smart Screen V: 4К-экран, 120 Hz и ИИ-процессор

Huawei Smart Screen V

Компания Huawei представила серию телевизоров Smart Screen V третьего поколения. Новинки будут предложены в двух вариантах с диагональю 65 и 75 дюймов.

Экран Huawei Smart Screen V имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей, соотношение сторон 16:9, пиковую яркость 900 нит и охват 92% цветового пространства DCI-P3.

Huawei Smart Screen V

Телевизор получил производительную аппаратную платформу: 8-ядерный процессор, 6-ядерный GPU, NPU, а также 6 Gb ОЗУ и 64 Gb флеш-памяти.

В оснащение также входят шестикомпонентная акустическая система Devialet, 12 Мп веб-камера c магнитным креплением (в Pro-версиях встроенная), порты HDMI 2.1, HDMI 2.0 и USB Type-A. Работает телевизор под управлением HarmonyOS с поддержкой голосовых команд.

Цена 65-дюймовый версии на китайском рынке составила 1097 долларов, 75-дюймовый вариант – 1783 доллара. Информации о доступности телевизоров в других регионах пока нет.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяHuawei Watch GT 3 SE: AMOLED-экран, водозащита и GPS за 180 евро
Следующая статьяПредставлена кнопочная «раскладушка» Nokia 2780 Flip – 4 Gb ОЗУ и Snapdragon 215
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,162ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,130ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»