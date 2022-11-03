Сериал по The Last of Us получил дату релиза

Студия Naughty Dog объявила дату выхода сериала по The Last of Us, вышедшей в 2013 году. Также был опубликован официальный постер. Первый сезон сериала стартует на HBO Max 15 января 2023 года.
You have no idea what loss is. #TheLastofUs premieres January 15 on @HBO @hbomax #TLOU pic.twitter.com/qzxNH09vvK
— Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 2, 2022
Сериал «Одни из нас» расскажет историю контрабандиста Джоэла, которому поручили сопроводить девочку Элли в другой город в условиях постапокалипсиса.
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