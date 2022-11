Сериал по The Last of Us получил дату релиза

Студия Naughty Dog объявила дату выхода сериала по The Last of Us, вышедшей в 2013 году. Также был опубликован официальный постер. Первый сезон сериала стартует на HBO Max 15 января 2023 года.

Сериал «Одни из нас» расскажет историю контрабандиста Джоэла, которому поручили сопроводить девочку Элли в другой город в условиях постапокалипсиса.

