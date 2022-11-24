Honor Earbuds 3i: TWS-наушники с ANC и автономностью до 32 часов

Помимо складного смартфона Magic Vs и серии Honor 80, компания Honor на мероприятии в Китае представила еще одну новинку — беспроводные наушники Earbuds 3i.

Гарнитура получила 10-мм динамические драйвера и систему двойных микрофонов. Honor Earbuds 3i подключаются к источнику звука по Bluetooth 5.2. Поддерживается функция активного шумоподавления (ANC) при прослушивании музыки, которая может снизить внешний шум до 32 дБ.

Предусмотрены режим прозрачности Ambient mode и режим подавления шумов при разговоре по телефону. Производитель также отмечает наличие игрового режима с низкой задержкой, поддержку эквалайзера и функцию поиска потерянных наушников через приложение Honor Smart Space.

В каждом наушнике встроен аккумулятор на 55 мА·ч, зарядный чехол имеет батарею на 410 мА·ч. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C. Автономность гарнитуры без ANC составляет до 10 часов (с ANC — до 7,5 часов), а с учетом подзарядки от комплектного кейса — до 32 часов. От 0 до 100 % новинка зарядится примерно за 1 час. Вес каждого наушника составляет 5,5 гр.

TWS-наушники Honor Earbuds 3i поступят в продажу в Китае 2 декабря по цене 70 долларов.

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