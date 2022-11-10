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10 ноября, 2022
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FIFA анонсировала четыре игры на основе блокчейна

FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) планирует выпустить к началу Чемпионата мира по футболу в Катаре сразу четыре игры. Все они в той или иной мере использует технологию блокчейн. Проекты станут первыми играми после того, как организация завершила сотрудничество с EA Sports.

  • AI League: FIFA World Cup Quatar 2022 Edition – казуальная футбольная игра с матчами в формате «4 на 4», под управлением искусственного интеллекта, где игроки лишь оказывают влияние на тактические решения команды. В игре будет возможность делать прогнозы матчей ЧМ-2022 и получать за это реальные призы.
  • FIFA World Cup Quatar 2022 in the Upland Metaverse – игра в метавселенной Uplandme, созданной на основе блокчейна. В ней игроки смогут зарабатывать и покупать различные цифровые предметы, связанные с чемпионатами мира по футболу.
  • Matchday Challenge: FIFA World Cup Quatar 2022 Edition – казуальная социальная игра с коллекционными футбольными карточками, в которой игроки также смогут делать прогнозы на матчи ЧМ-2022.
  • FIFA World Cup Quatar 2022 on Phygtl — мобильное приложение с использованием дополненной реальности, в котором игроки смогут кастомизировать и фотографировать Кубок мира ФИФА.

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