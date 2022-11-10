Видеоредактор LumaFusion стал доступен на Android и Chrome OS

Видеоредактор LumaFusion долгое время был доступен исключительно для iPadOS и iOS. Он был признан лучшим приложением для iPad 2021 году.

После объявления о разработке в прошлом году, видеоредактор стал доступен на Android и Chrome OS в рамках платной программы раннего доступа. Цена платной бета-версии составляет 19,99 долларов, цена по окончании периода бета-версии – 29,99 долларов. Приложение доступно в Google Play и Galaxy Store.

Главные преимущества LumaFusion — простота использования и широкая функциональность. В видеоредакторе можно редактировать до шести видео и аудиодорожек, плюс шесть дополнительных аудио дорожек. LumaFusion позволяет применить к видео готовые пресеты, а также создать собственные, чтобы перенести заранее сохраненные настройки на любой ролик.

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Пользователи могут получать доступ к медиафайлам непосредственно из приложений Photos, GNARBOX, WD Wireless и Frame.io. Кроме того, приложение поддерживает редактирование видео напрямую с USB-накопителя и предлагает бесплатные наборы музыки, звуков, видеороликов и фонов, которые можно загрузить напрямую в приложении и сразу применить в монтаже. Проекты в видеоредакторе LumaFusion можно создавать с различным соотношением сторон и частотой кадров от 18 до 240 кадров в секунду.

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