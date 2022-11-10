Представлен электрокроссовер Volvo EX90 с запасом хода до 600 км

Концерн Volvo представил флагманский электрический кроссовер EX90. Автомобиль получил продвинутую электронную начинку и внушительную автономность.

Volvo EX90 построен на новой платформе SPA2 (Scalable Product Architecture), лежащей в основе новейшего кроссовера Polestar 3. Производитель подчеркивает, что электрокроссовер изготовлен с использованием переработанных материалов. Он содержит примерно 15% переработанной стали и 25% переработанного алюминия. А вес всех деталей, изготовленных из переработанного пластика и материалов на биологической основе, составляет 48 кг, что соответствует примерно 15% всего пластика, используемого в автомобиле.

Кроссовер лишен традиционной решетки радиатора. Интересное техническое решение предусмотрено для фронтальной светотехники. Ходовые огни, состоящие из прямоугольных светодиодов при необходимости включить ближний или дальний свет разъезжаются вверх и вниз на специальных шторках, освобождая путь мощным лучам.

Интерьер выполнен в духе минимализма. В салоне установлена цифровая приборная панель и 14,5-дюймовый дисплей в вертикальной ориентации для управления мультимедийными возможностями. На руле вместо физических кнопок установлены сенсорные клавиши. Отмечается, что EX90 — первый автомобиль производителя с графикой на базе движка Unreal Engine. В автомобиле используется платформа Qualcomm Snapdragon Cockpit, которая, как обещает Volvo, обеспечит «молниеносное быстродействие и высококачественную графику на встроенных экранах и проекционном дисплее».

Volvo EX90 имеет систему автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон, а также электроника способна распознавать состояние водителя, определяя уровень его усталости. За реализацию смарт-функций отвечает аппаратная платформа NVIDIA Drive в связке с приложениями и сервисами Google — голосовым помощником, навигатором и возможностью установки дополнительного софта из фирменного магазина Google Play. Также есть поддержка Apple CarPlay. Volvo EX90 получил интеграцию со смартфоном владельца, который получит роль электронного ключа от автомобиля.

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На крыше установлен LiDAR-сканер, который вместе с другими датчиками обеспечивает кроссоверу высокий уровень безопасности. По сравнению с Volvo XC90, новая модель способна снизить на 20% риск серьезных ДТП.

В продажу Volvo EX90 поступит в 2023 году в двухмоторной полноприводной версии мощностью 503 л.с, с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт·ч и запасом хода около 480 км. Цена в США составит около 80 тыс. долларов. В Европу автомобиль поступит с двигателями мощностью 408 и 517 л.с. и с той же тяговой батареей. Заявленный запас хода достигнет 600 км по циклу WLTP.

Сборка электромобилей Volvo EX90 стартует в США в следующем году, позже она будет налажена в Китае.

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