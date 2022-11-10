Представлен электрокроссовер Volvo EX90 с запасом хода до 600 км

Концерн Volvo представил флагманский электрический кроссовер EX90. Автомобиль получил продвинутую электронную начинку и внушительную автономность.
Volvo EX90 построен на новой платформе SPA2 (Scalable Product Architecture), лежащей в основе новейшего кроссовера Polestar 3. Производитель подчеркивает, что электрокроссовер изготовлен с использованием переработанных материалов. Он содержит примерно 15% переработанной стали и 25% переработанного алюминия. А вес всех деталей, изготовленных из переработанного пластика и материалов на биологической основе, составляет 48 кг, что соответствует примерно 15% всего пластика, используемого в автомобиле.
Кроссовер лишен традиционной решетки радиатора. Интересное техническое решение предусмотрено для фронтальной светотехники. Ходовые огни, состоящие из прямоугольных светодиодов при необходимости включить ближний или дальний свет разъезжаются вверх и вниз на специальных шторках, освобождая путь мощным лучам.
Интерьер выполнен в духе минимализма. В салоне установлена цифровая приборная панель и 14,5-дюймовый дисплей в вертикальной ориентации для управления мультимедийными возможностями. На руле вместо физических кнопок установлены сенсорные клавиши. Отмечается, что EX90 — первый автомобиль производителя с графикой на базе движка Unreal Engine. В автомобиле используется платформа Qualcomm Snapdragon Cockpit, которая, как обещает Volvo, обеспечит «молниеносное быстродействие и высококачественную графику на встроенных экранах и проекционном дисплее».
Volvo EX90 имеет систему автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон, а также электроника способна распознавать состояние водителя, определяя уровень его усталости. За реализацию смарт-функций отвечает аппаратная платформа NVIDIA Drive в связке с приложениями и сервисами Google — голосовым помощником, навигатором и возможностью установки дополнительного софта из фирменного магазина Google Play. Также есть поддержка Apple CarPlay. Volvo EX90 получил интеграцию со смартфоном владельца, который получит роль электронного ключа от автомобиля.
На крыше установлен LiDAR-сканер, который вместе с другими датчиками обеспечивает кроссоверу высокий уровень безопасности. По сравнению с Volvo XC90, новая модель способна снизить на 20% риск серьезных ДТП.
В продажу Volvo EX90 поступит в 2023 году в двухмоторной полноприводной версии мощностью 503 л.с, с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт·ч и запасом хода около 480 км. Цена в США составит около 80 тыс. долларов. В Европу автомобиль поступит с двигателями мощностью 408 и 517 л.с. и с той же тяговой батареей. Заявленный запас хода достигнет 600 км по циклу WLTP.
Сборка электромобилей Volvo EX90 стартует в США в следующем году, позже она будет налажена в Китае.
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