Что необходимо уметь ребенку для безопасного нахождения в цифровом мире – советует «Лаборатория Касперского»

Важная задача родителей — научить детей существовать в цифровом мире, переполненным информацией. Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали семь привычек, которые помогут ребенку выработать правильное поведение в Сети.

Находить время без гаджетов

Зависимость от компьютеров и гаджетов может привести к проблемам со сном, резким перепадам настроения, появлению лишнего веса, снижению самооценки и неадекватному восприятию собственного тела. Поэтому лучше всего не использовать гаджеты перед сном и включать на ночь беззвучный режим. Стоит обговорить и другие ситуации, когда телефоном пользоваться нельзя в принципе, — например, во время семейного обеда.

Контролировать заряд

Несмотря на развитие технологий, часто гаджеты быстро разряжаются. Чтобы ребенок оставался на связи, предложите ему перед сном ставить телефон на зарядку в прихожей или на кухне. Так вы убьете двух зайцев одним выстрелом: устройство наутро всегда будет заряжено, а у ребенка не будет возможности листать смешные картинки перед сном. Также полезно будет купить ребенку внешний аккумулятор и научить всегда брать его с собой, выходя из дома надолго.

Соблюдать правила безопасности – в сети и в реальном мире

Когда ребенок погружен в виртуальный мир, его подстерегают опасности и в реальном мире. Первым делом объясните, что нельзя смотреть в телефон, когда переходишь дорогу или идешь по лестнице. Отдельно поговорите о безопасности в Интернете, ведь ребенок может столкнуться с мошенничеством, кражей личных данных, вирусами и множеством других угроз. И обязательно обратите внимание ребенка на то, что ни при каких обстоятельствах нельзя делиться в Интернете личными документами, данными с банковских карт и фотографиями, которые могут поставить его самого или кого-то из друзей в неловкую ситуацию.

Соблюдать цифровой этикет

Как и в привычном офлайн-пространстве, в цифровом мире существуют негласные нормы этикета. Эти правила человек обычно усваивает через общение в Сети. Но ребенку стоит помочь избежать неловких ситуаций, заранее рассказав о некоторых нормах. Например, объяснить, что можно, а чего не стоит делать и говорить онлайн. Универсальная проверка — задать себе вопрос: сказал бы я это человеку вживую? Писать оскорбления и унижать людей в Интернете — неприемлемо.

Стремиться к экологичному медиапотреблению

Бесконечные уведомления утомляют и не дают сконцентрироваться на одном деле. Даже взрослым порой нелегко справиться с соблазном «на секундочку заглянуть в мессенджер» — что уж говорить о детях. Ограничьте оповещения на телефоне ребенка, чтобы он не отвлекался от учебы или других занятий, справлялся с делами быстрее и меньше уставал.

Систематизировать информацию

Порядок в телефоне и на компьютере — отражение порядка в голове. Хаос в шкафу вряд ли серьезно осложнит жизнь вашему ребенку, а вот потерянные пароли, файлы или забытые телефонные номера могут. Ребенка стоит с детства приучать к систематизации данных.

Устраивать «цифровой детокс»

Как бы родители ни старались минимизировать экранное время детей, перенасыщения информацией, скорее всего, не избежать. Ребенку нужно уметь останавливаться и снижать роль Интернета в своей жизни: сначала с вашей помощью, а потом и самостоятельно. Более эффективный (но и более сложный) способ борьбы с информационным перенасыщением — «цифровой детокс», то есть полный отказ от гаджетов на тот или иной срок. Проводить его лучше регулярно.

Цифровая эпоха поставила перед родителями новые задачи. Решая их, важнее всего не забывать, что лучший пример — личный. Соблюдать эти правила будет непросто, но со временем они войдут в привычку и сделают жизнь ребенка ярче.