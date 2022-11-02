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3 ноября, 2022
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Илон Маск начал реформы в Twitter – изменилась цена подписки

Twitter

Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Twitter, объявил, что новая версия подписки Twitter Blue будет стоить в США 8 долларов в месяц и предоставит отметку верификации — синюю галочку рядом с именем пользователя. Цена подписки в разных странах будет отличаться.

Подписка Twitter Blue также будет включать: приоритет аккаунта в списке ответов, поисковой выдаче и упоминаниях; возможность публикации более длинных аудио и видео; в два раза меньше рекламных объявлений; бесплатный доступ к публикациям партнерских изданий.

Решение Маска раскритиковали пользователи, которые уже подтвердили свои учетные записи, и те, кто не хочет платить ежемесячную плату в размере 8 долларов.

Напомним, что 27 октября Илон Маск стал владельцем Twitter и уже уволил буквально всех ключевых топ-менеджеров компании, включая ее директора Парага Агравала (Parag Agrawal). По некоторым данным, речь пока идет о временном роспуске совета директоров. Позже в тот же день он обратился с письмом к рекламодателям. Если ранее он писал о том, что ненавидит рекламу, то теперь заявил, что хорошо сделанная реклама может «вызывать восторг, развлекать и информировать».

28 октября был учрежден совет по модерации контента с «очень разными точками зрения». Маск подтвердил, что выступает против цензуры, но пообещал, что площадка не станет местом для абсолютной свободы любых высказываний. 29 октября Twitter начал борьбу с расистскими постами с анонимных аккаунтов. 31 октября Маск создал в Twitter опрос по поводу восстановления приложения Vine, позволявшее загружать короткие видео и прекратившее работу в 2016 году.

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