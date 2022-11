Илон Маск начал реформы в Twitter – изменилась цена подписки

Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Twitter, объявил, что новая версия подписки Twitter Blue будет стоить в США 8 долларов в месяц и предоставит отметку верификации — синюю галочку рядом с именем пользователя. Цена подписки в разных странах будет отличаться.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022