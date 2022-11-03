Представлена кнопочная «раскладушка» Nokia 2780 Flip – 4 Gb ОЗУ и Snapdragon 215

Компания HMD Global представила кнопочную «раскладушку» Nokia 2780 Flip — «телефон с расширенными функциями».

Новинка получила 2,7-дюймовый внутренний дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей и внешний экран с диагональю 1,77 дюйма. Установлены 4-ядерный процессор Qualcomm 215 и модем X5 LTE, 4 Gb оперативной и 512 Mb встроенной памяти (можно установить карту microSD до 32 Gb).

Есть поддержка Wi-Fi (2.4 GHz), Bluetooth 4.2, 4G, камера разрешением 5 Мп с фиксированным фокусом и светодиодной вспышкой, съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч, порт USB-C, модуль GPS и FM-радио. Автономность достигает 18 дней работы в режиме ожидания. Телефон работает под управлением KaiOS 3.1, что позволяет, например, установить YouTube, WhatsApp, Facebook, Google Duo и множество других приложений и игр.

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Nokia 2780 Flip будет предложен в красном и синем цветах по цене 89,99 долларов. Старт продаж ориентировочно 15 ноября.

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