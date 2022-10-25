Xiaomi выпустила наушники с технологией костной проводимости

Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники под названием Bone Conduction. В устройстве используется технология костной проводимости. Благодаря ей, звуковые колебания передаются не по воздуху на барабанную перепонку, а прямо во внутреннее ухо через кости скул. Уши пользователя остаются свободными и он может слышать звуки окружающей среды. По словам производителя, подобный способ передачи звуковых волн используют морские млекопитающие под водой. Xiaomi обещает 360-градусное пространственное звучание и предотвращение «утечки» звука из наушников наружу.

Наушники Xiaomi Bone Conduction поддерживают беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, что обеспечивает низкую задержку – около 86 мс. Поддерживается функция автоматического обнаружения и быстрого подключения гарнитуры при близком нахождении рядом со смартфоном. Встроенный аккумулятор рассчитан на 12 часов беспрерывного воспроизведения музыки, заряжаются наушники через USB Type-C. 5-минутная зарядка обеспечивает до 2 часов воспроизведения музыки. Устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP66.

Цена наушников в Китае составляет около 96 долларов, модель уже поступила в продажу.

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