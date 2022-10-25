Toyota представила электрический седан bZ3

Компания Toyota Motor представила электрический седан под названием bZ3, который стал второй моделью линейки bZ. Производство автомобиля будет налажено в Китае на мощностях завода FAW, он будет оснащаться аккумуляторами компании BYD.

Toyota bZ3 построен на платформе e-TNGA. Двигатель установлен на задней оси. Базовый вариант bZ3 получит 184-сильный электромотор, также анонсирована 245-сильная версия. Длина автомобиля составляет 4725 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1475 мм. Длина колесной базы 2880 мм. По длине новинка будет больше Toyota Corolla, но меньше Camry. Коэффициент аэродинамического сопротивления электромобиля равен 0,218.

Емкость аккумулятора не названа, но заявлен запас хода: на полном заряде литиево-железо-фосфатного тягового аккумулятора автомобиль способен проехать более 600 км (по циклу CLTC). Максимальная скорость составит 160 км/ч.

Дизайн новинки выполнен в стилистике кроссовера Toyota bZ4X, отличия – в оформлении капота и бамперов. Внутри салона находится большой вертикальный экран, оригинальный центральный тоннель и руль-«штурвал». Цены и сроки старта продаж пока не названы.

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