Представлен «заряженный» электрокроссовер Škoda Enyaq RS iV

Чешская компания Škoda Auto представила мощный электрический кроссовер Enyaq RS iV. Технически он идентичен уже представленному купеобразному Enyaq RS Coupe iV.

Модель получила два электромотора суммарной мощностью 306 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Запас хода по циклу WLTP составляет более 500 км. Снизить расход энергии помогает низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет 0,265.

Škoda Enyaq RS iV оснащен тяговой аккумуляторной батареей емкостью 82 кВтч и поддерживает быструю зарядку — от 10% до 80% всего за 36 мин. Электрокроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,5 сек, а его максимальная скорость достигает отметки 180 км/ч (на 20 км/ч больше, чем у других версий Enyaq iV).

В базовое оснащение модели вошли 20-дюймовые колеса, матричные фары, решетка радиатора с иллюминацией, заниженная подвеска, трехзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 13 дюймов, а также передовые системы активной и пассивной безопасности. В оформлении салона преобладает черный цвет. За доплату можно заказать черную панорамную крышу с люком.

Цена Škoda Enyaq RS iV пока неизвестна.

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