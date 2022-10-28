В Epic Games Store можно бесплатно забрать хоррор Saturnalia и пошаговую тактику Warhammer 40,000: Mechanicus

Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Saturnalia и Warhammer 40,000: Mechanicus, забрать которые можно до 3 ноября.

Saturnalia – это приключенческий roguelite-хоррор от третьего лица с множеством персонажей. Игрокам предстоит исследовать страшную деревню, где проводятся непонятные обряды. Если потерять всех героев, дороги в этом жутком месте изменятся.

Warhammer 40,000: Mechanicus – игроки возьмут под управление представителей Адептус Механикус, которые отправляются на планету некронов. Впереди их ждет 50 различных заданий. От каждого решения зависит исход миссии.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Через неделю в Epic Games Store станут бесплатными головоломка Filament и многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az