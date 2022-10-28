spot_img
28 октября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать хоррор Saturnalia и пошаговую тактику...

В Epic Games Store можно бесплатно забрать хоррор Saturnalia и пошаговую тактику Warhammer 40,000: Mechanicus

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Saturnalia и Warhammer 40,000: Mechanicus, забрать которые можно до 3 ноября.

Saturnalia – это приключенческий roguelite-хоррор от третьего лица с множеством персонажей. Игрокам предстоит исследовать страшную деревню, где проводятся непонятные обряды. Если потерять всех героев, дороги в этом жутком месте изменятся.

Warhammer 40,000: Mechanicus – игроки возьмут под управление представителей Адептус Механикус, которые отправляются на планету некронов. Впереди их ждет 50 различных заданий. От каждого решения зависит исход миссии.

Через неделю в Epic Games Store станут бесплатными головоломка Filament и многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяПредставлена карта Visa с криптокешбэком
Следующая статьяHuawei обновила недорогой ноутбук MateBook D 14 SE
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,129ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»