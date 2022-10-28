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28 октября, 2022
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Представлена карта Visa с криптокешбэком

Visa

Криптовалютная компания Blockchain.com представила дебетовую карту Visa, которая позволит клиентам расплачиваться своими криптовалютным или фиатным балансами и получать криптокешбэк в размере 1% с каждой покупки.

Карта бесплатная, но при этом для ее получения необходимо зарегистрироваться и стать в очередь. На данный момент подано более 50 тыс. заявок.

«В Visa мы считаем, что для роста внедрения криптовалюты крайне важно, чтобы ее легко принимали везде. Мы рады сотрудничать с ведущими криптовалютными кошельками и биржами, такими как Blockchain.com, чтобы открыть больше способов, которыми потребители могут использовать свои криптовалюты для повседневных покупок», — отметил Кью Шеффилд (Cuy Sheffield), глава отдела криптовалюты в Visa.

Отмечается, пока что новинка доступна только в США, но в будущем году список стран расширят. Поддержку карты осуществляет калифорнийская платежная компания Marqeta, которая в сентябре 2020 года помогла разработать криптовалютную карту Swipe.

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