Huawei обновила недорогой ноутбук MateBook D 14 SE

Компания Huawei представила обновленный ноутбук MateBook D14 SE. Новинка теперь поставляется с восьмиядерным процессором Intel i5-1235U и встроенной графикой Iris Xe (80EU).

В остальном изменений нет. Ноутбук сохранил 14-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD с тонкой рамкой толщиной 4,8 мм (кроме нижней части). Цветовой охват пространства NTSC составляет 45%, а контрастность — 800:1.

MateBook D 14 SE оснащен 8 Gb ОЗУ, SSD объемом 512 Gb, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen1, USB-A 2.0 и USB-C, HDMI, 3,5 мм разъемом для наушников и аккумулятором емкостью 56 Втч с 65-ваттной зарядкой. Есть веб-камера (в клавише F7) и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 322,5 x 214,8 x 15,9 мм, вес — 1,38 кг.

Обновленная версия Huawei MateBook D14 SE стала дешевле — 585 долларов (615 долларов за прошлую версию).

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