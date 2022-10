The Sims 4 стала условно-бесплатной

В рамках шоу Behind The Sims Summit издательство Electronic Arts сообщило о переводе базовой версии симулятора жизни The Sims 4 на условно-бесплатную модель распространения.

Базовую версию игры можно загрузить бесплатно на PC (Steam, Origin), PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S. Обладателям подписки EA Play или EA Play Pro гарантирован доступ к расширенным изданиям The Sims 4.

Перед сменой модели распространения у The Sims 4 повысили системные требования. Теперь в качестве необходимой операционной системы указана Windows 10, 64-bit и потребуется порядка 50 Gb на накопителе (и не менее 1 Gb под сохранения и пользовательский контент).

Кроме того, была анонсировала The Sims 5, которая пока что носит название Project Rene. Хотя проект находится на ранней стадии разработки, компания показала несколько фрагментов режима строительства.



В пятом выпуске изменятся многие механики, а сами подопечные начнут вести себя и мыслить иначе по сравнению с предыдущими частями серии.

