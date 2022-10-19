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20 октября, 2022
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Netflix в третьем квартале впервые за 2022 год увеличил число подписчиков

Netflix

Компания Netflix опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2022 года. Все показатели оказались положительными и выше предсказанных аналитиками. В результате акции компании выросли на 14%.

Выручка за отчетный период составила 7,93 млрд. долларов, чистая прибыль — 1,39 млрд. долларов. Прибыль на акцию Netflix составила 3,10 долларов.

В отчете отмечается, что компания снова нарастила аудиторию, чем не могла похвастаться в последние кварталы. База подписчиков за последние три месяца выросла на 2,41 млн. пользователей. Стриминг рассчитывает, что к концу 2022 года количество подписчиков увеличится на 4,5 млн. человек.

Значительная часть прироста абонентов пришлась на Азиатско-Тихоокеанский регион, который принес Netflix 1,43 млн. новых подписчиков, а самый слабый рост наблюдался в США и Канаде – 100 тыс. новых пользователей.

В предстоящем квартале компания ожидает выручку на уровне 7,8 млрд. долларов. Успехом в третьем квартале платформа обязана крупнейшим оригинальным проектам, таким как четвертый сезон сериала «Очень странные дела», а также лентам «Серый человек» и «Пурпурные сердца».

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