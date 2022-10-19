В Книге Рекордов Гиннесса появился раздел криптовалют

В Guinness World Records («Книга Рекордов Гиннесса») появился новый раздел, связанный с криптовалютами. Об этом сообщает Cointelegraph.

В списке рекордсменов биткоин отмечен как самая старая криптовалюта, первая децентрализованная криптовалюта (запущена в начале 2009 года) и самая дорогая криптовалюта. Последний из этих рекордов был зафиксирован 24 марта 2022 года. В тот день биткоин стоил 42,9 тыс. долларов, а его рыночная капитализация составляла 816 млрд. долларов.

Кроме того, в книге можно найти еще несколько рекордов, связанных с биткоином: самая большая кража криптовалюты, первая в мире конфискация криптовалюты и самый большой криптовалютный выигрыш в покер (1 млрд. долларов).

Самым дорогим в мире коллекционным NFT-объектом стал лот CryptoPunk за номером 5822, который был куплен 12 февраля 2022 года предпринимателем Дипаком Таплией (Deepak Thapliya) за 23,7 млн. долларов или 8000 «монет» Ethereum. Цифровая картина художника Beeple, проданная как NFT за 69,3 млн. долларов, не учитывалась, так как была создана из «предварительно прорисованных шаблонов» — коллаж из пяти тысяч ранее созданных цифровых картин того же автора.

В категории «Самый ценный фанатский токен» стала запущенная в июне 2021 года криптовалюта английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Ее рыночная капитализация по состоянию на 24 марта 2022 года составила 47,1 млн. долларов.

В Книге рекордов Гиннесса в криптовалютном разделе рекордов появился Сальвадор. Государство из Центральной Америки стало «первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства».

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