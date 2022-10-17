Razer представил TWS-наушники Hammerhead HyperSpeed для PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Компания Razer представила беспроводные игровые наушники Hammerhead HyperSpeed, которые ориентированы на пользователей игровых консолей Sony и Microsoft. Покупателям будут предложены два варианта Hammerhead HyperSpeed: в белом корпусе с синими акцентами для консолей PlayStation и в черном корпусе с зелеными вставками для Xbox.

В конструкции наушников предусмотрены два микрофона с поддержкой подавления шумов. Реализована функция активного шумоподавления, есть фирменная подсветка Chroma RGB.

В комплект поставки входят аудиопередатчик с интерфейсом USB Type-C, а также адаптер с USB Type-C на USB Type-A, который пригодится пользователям консолей Xbox Series X и Series S, так как в них нет разъема USB Type-C. Наушники поддерживают беспроводную связь 2,4 GHz и Bluetooth 5.2 для сопряжения с мобильными устройствами. Автономность наушников достигает 8 часов, а с учетом емкости зарядного кейса — до 30 часов.

Версия наушников для Xbox также сможет подключаться к PlayStation, а вариант для PlayStation использоваться вместе с Xbox не получится. Это связано с тем, что в версии наушников для Xbox в беспроводном адаптере используется специальный чип безопасности, необходимый для работы с консолями Microsoft.

Цена Razer Hammerhead HyperSpeed составляет 150 долларов, в продажу поступят в ноябре.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az