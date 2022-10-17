Представлен первый электромобиль Jeep с запасом хода 400 км

На Парижском международном автосалоне компактный кроссовер Jeep Avenger дебютировал в электрической версии. Он стал первым полностью электрическим автомобилем в истории марки. Jeep Avenger ориентирован в первую очередь на европейский рынок, где он поступит в продажу в начале 2023 года. Выпускать модель будут на польском заводе концерна Stellantis в городе Тыхы. Продавать кроссовер также планируется в Японии и Южной Корее, но на домашнем американском рынке модель не появится.

Кроссовер стал самой компактной моделью американского производителя. В длину он достигает всего 4,08 м. У него короткие передний и задний свесы, что улучшает его пропорции, маневренность и проходимость. Дорожный просвет составляет 200 мм. Отдельно отмечается большой объем переднего багажника — он составляет 34 л. В среднем для сегмента этот показатель достигает 15 л. При этом основной задний отсек максимально вмещает 380 л.

В основе электрокара лежит модульная платформа концерна Stellantis, на которой построены Opel Mokka и Peugeot 2008. Электромотор, расположенный на передней оси, имеет пиковую мощность 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Под креслами и центральным тоннелем установлена литий-ионная батарея производства Stellantis емкостью 54 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 400 км по циклу WLTP. В компании утверждают, что в городском цикле одного заряда батареи хватит на 550 км. Зарядка от адаптера мощностью 100 кВт с 20 до 80% занимает 24 мин, а всего 3 мин. зарядки позволяют увеличить запас хода на 30 км. Полная зарядка от кабеля переменного тока мощностью 11 кВт занимает 5,5 ч. Автомобиль поддерживает шесть режимов движения: «Нормальный» (для повседневной езды), «Спорт», «Эко» (для увеличения запаса хода), «Снег», «Грязь» и «Песок».

В салоне Jeep Avenger есть цифровая приборная панель диагональю 7 или 10,25 дюйма (в зависимости от комплектации) и 10,25-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. Также он может похвастаться кожаными сиденьями с массажем и многочисленными регулировками, люком и беспроводным зарядным устройством для смартфонов.

Кроссовер оснащен системой автономного вождения второго уровня — он может автоматически регулировать скорость и траекторию, держать безопасную дистанцию, а также удерживать автомобиль в полосе. Также он получил функцию распознавания дорожных знаков, системы автоматического экстренного торможения, контроля усталости водителя и активной помощи при парковке.

Помимо полностью электрической версии, у Avenger появится и гибридная модификация.

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