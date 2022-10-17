Razer Edge: игровой планшет со съемным контроллером

Компания Razer представила игровой планшет со съемным контроллером, получивший название Edge. Устройство построено на платформе Qualcomm и работает под управлением Android.

Razer Edge оснащен 6,8-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Hz. К планшету подключается внешний контроллер Razer Kishi V2 Pro, который обеспечивает пользователя всеми привычными органами управления: стиками, крестовиной, курками и кнопками.

В основе планшета лежит платформа Snapdragon G3x Gen 1, разработанная Qualcomm специально для портативных игровых консолей. Он работает вместе с 8 Gb ОЗУ (LPDDR5) и 128 Gb ПЗУ (UFS 3.1) с возможностью расширения картами памяти microSD. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Также Razer выпустит версию консоли с поддержкой 5G. Есть фронтальная камера на 5 Мп для стриминга или видеозвонков. За звук будут отвечать 2 встроенных динамика с поддержкой адаптивного звучания и два цифровых микрофона. Габариты планшета составляют 259,7 x 84,5 x 10,83 мм, вес — 237 гр (401 вместе с контроллером).

Устройство будет работать под управлением ОС Android 12 c предустановленным приложением от Epic Games. Также будут доступны облачные потоковые сервисы (NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming), наряду с полным доступом к библиотекам ПК через Steam Link, Moonlight, Parsec и Xbox.

Стандартная версия Razer Edge с поддержкой только Wi-Fi поступит в продажу в январе 2023 года по цене 399 долларов. О стоимости 5G-версии пока ничего не сообщается, кроме того, что в США она будет работать эксклюзивно в сетях Verizon. Специальная версия Edge Founders Edition с фирменными наушниками Hammerhead HyperSpeed будет предложена за 499 долларов.

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