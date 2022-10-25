Раскройте неограниченные возможности с новым motorola razr 2022. Скоро и в Азербайджане!

Являясь пионером индустрии, компания Motorola никогда не останавливалась в своих исследованиях и совершенствовании инноваций в области складных устройств. Компания продолжает развивать линейку смартфонов с гибким экраном и с радостью представляет следующее поколение культовой серии razr — motorola razr 2022, переосмысленное устройство, которое способно воплотить в жизнь еще больше смелых идей и сценариев использования.

motorola razr 2022 задает новые стандарты для эры смартфонов в форм-факторе «раскладушка»: начиная от прекрасного дизайна и заканчивая интуитивно-понятным интерфейсом. Это устройство – результат эволюции предыдущих поколений, основные функции которого доработаны с учетом отзывов пользователей, а техническое оснащение включает в себя самую совершенную на сегодня камеру, которую можно увидеть в сегменте смартфонов «раскладушка», более мощный аккумулятор и впечатляющий дисплей.

Полюбившийся дизайн, модернизированный для максимальной производительности и развлечений

razr имеет минималистичный дизайн, компактный и удобный форм-фактор и стильную матовую отделку корпуса. Этот современный модный девайс имеет два дисплея:

2,7-дюймовый интерактивный Quick View дисплей для того, чтобы быстро просматривать уведомления, читать и отправлять сообщения, делать снимки, совершать платежи и многое другое, не открывая телефон.

впечатляющий 6,7-дюймовый FHD+ P-OLED дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Технология P-OLED позволяет основному экрану отображать более миллиарда оттенков — от глубокого черного до самых насыщенных и ярких. А, благодаря сертификации HDR10+ и 100% цветовой гамме DCI-P3, дисплей развернутого смартфона отвечает кинематографическим стандартам точности, что делает его идеальным устройством для развлечений.

Модернизированный шарнир позволяет удерживать устройство раскрытым под разными углами. Благодаря такому режиму Flex View смартфон можно поставить на любую поверхность и продолжать работу или играть на нем без необходимости держать его в руке. Смотреть видео; переписываться с друзьями в чатах во время занятий домашними делами; делать классные групповые селфи, используя смартфон в качестве штатива; или совершать видеозвонки – все это и многое другое можно делать с новым razr без помощи рук. Для работы с несколькими приложениями одновременно на большом дисплее открытого razr удобно использовать функцию разделения экрана. Полураскрытый смартфон, также, можно использовать в качестве настольных часов или будильника у кровати.

Флагманские камеры в телефоне «раскладушка»

Говоря о самой совершенной камере, когда-либо установленной в флип-фоне1, высокое разрешение – не единственное, что имеется в виду. Модуль основной камеры с разрешением 50 МП и технологией Ultra-Pixel, позволяет объединить пиксели в один большой размером 2.0 микрона, чтобы в 4 раза улучшить светочувствительность и обеспечить высокое качество изображения в любое время суток. Быстрый и четкий захват картинки обеспечивается благодаря 32-кратному увеличению числа пикселей, способных фокусироваться одновременно с помощью функции Instant All-Pixel Focus. Основная камера, также, оснащена системой оптической стабилизации для устранения эффекта смазанных фото или нежелательного дрожания при съемке видео.

Cверхширокоугольный объектив основной камеры оснащен сенсором в 13 МП. Благодаря этому в кадр поместится гораздо больше деталей. Объектив позволяет запечатлеть даже мельчайшие элементы и способен при макросъемке увеличивать объекты до 3,5 раз сильнее, чем стандартный объектив.

На основную камеру moto razr 2022 можно записывать захватывающие видео, которые соответствуют строгим стандартам HDR10+ по точности цветопередачи, цветовому диапазону, яркости и контрастности. Запись видео кинематографического качества в формате 8К поддерживает фронтальная камера, обеспечивающая разрешение картинки более 33 миллионов пикселей, — самое высокое из возможных на сегодняшний день на смартфоне.

Благодаря большому внешнему Quick View дисплею вы можете использовать обе основные камеры смартфона в качестве селфи камер, используя внешний дисплей как видоискатель! Если же вам нужен большой экран при сьемке – раскройте смартфон и используйте 32 МП селфи камеру – камеру с самым большим разрешением среди смартфонов-«раскладушек».

Лучшая в отрасли производительность и мощность

Motorola оснастила razr самой передовой мобильной платформой Snapdragon®. Snapdragon 8+ Gen 1 — это самый быстрый и мощный процессор Qualcomm, обеспечивающий плавную работу смартфона, лучшие на сегодня показатели ключевых функций складного устройства и продолжительное время автономной работы. Эта платформа обеспечивает поддержку 5G, режим Snapdragon Elite Gaming и устойчивую работу камер на профессиональном уровне. Усовершенствованные технологии искусственного интеллекта отвечают за повышение производительности смартфона, а также за молниеносную частоту обновления экрана.

Улучшенная автономность razr 2022 позволяет аккумулятору (который 1,25 раз больше по сравнению с предыдущей моделью) работать дольше, а быстрая 30 Вт TurboPower зарядка обеспечивает полную заправку батареи устройства в два раза быстрее, чем на смартфонах более ранних поколений.

Стереозвучание в любой обстановке

Пространственное звучание Dolby Atmos обеспечивает захватывающие впечатления при прослушивании музыки и развлечениях. Смартфон оснащен двумя стереодинамиками, которые позволяют прочувствовать полноту улучшенных басов, вокала и кристального звука при проигрывании любимых композиций пользователя. Для записи аудио сообщений или голосовых вызовов motorola razr 2022 оснащен системой из трех микрофонов с функцией внешнего шумоподавления для более четкого захвата голоса спикера.

Работа в экосистеме

motorola razr 2022 легко интегрируется в экосистему продуктов компании при помощи встроенной функциональности Ready For. Дисплей Quick View позволяет использовать razr в качестве беспроводной мыши или трекпада, запуская мобильные игры на большом экране телевизора. А благодаря улучшенной конструкции шарнира можно использовать razr в режиме штатива (Tripod View), как веб-камеру для вашего монитора.

motorola razr 2022 будет доступен на рынке Азербайджана. О дате начала продаж и цене устройства будет сообщено дополнительно.