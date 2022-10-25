Необанк E-PUL запускает собственную дебетовую цифровую карту eCard

Платежный сервис E-PUL и UniBank заявили о запуске дебетовой виртуальной карты Visa. С помощью виртуальной карты можно оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах и выполнять денежные переводы внутри страны и за рубежом.

Цифровую карту eCard, можно получить в одно касание скачав и зарегистрировавшись в приложении E-PUL. Запускается eCard с первоначальным набором функций, описанных ниже:

Пополнение баланса eCard — Пополнить баланс карты можно посредством услуг:

— TopUp в приложении EPUL (без комиссий);

— Терминальной сети MilliÖn (PashaPay), Emanat, UniBank cash in (без комиссий);

— Card to Card (дополнительная комиссия не взымается).

— Пополнить баланс карты можно посредством услуг: — TopUp в приложении EPUL (без комиссий); — Терминальной сети MilliÖn (PashaPay), Emanat, UniBank cash in (без комиссий); — Card to Card (дополнительная комиссия не взымается). Оплата предоставляемых услуг в приложении E-PUL – возможность оплаты путем начисления X2 бонусных баллов за каждый платеж;

– возможность оплаты путем начисления X2 бонусных баллов за каждый платеж; Оплата на глобальных сайтах – возможность оплаты счетов за товары и услуги без дополнительных комиссий;

– возможность оплаты счетов за товары и услуги без дополнительных комиссий; Переводы с карты на карту (Card to Card / Card to Wallet ) – возможность перевода средств на карту любого местного и за рубежного банка, а также на кошелек E-PUL;

– возможность перевода средств на карту любого местного и за рубежного банка, а также на кошелек E-PUL; Apple Pay / Google Pay — безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о кредитной карте третьим лицам. (запуск осуществится до конца 2022 года);

— безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о кредитной карте третьим лицам. (запуск осуществится до конца 2022 года); 3% CashBack — оплачивая картой eCard в сети EPUL, CУПЕРМАРКЕТАХ, РЕСТОРАНАХ и АЗС вы получаете 3% КЭШБЕКА! (запуск лояльной системы осуществится до конца 2022 года);

— оплачивая картой eCard в сети EPUL, CУПЕРМАРКЕТАХ, РЕСТОРАНАХ и АЗС вы получаете (запуск лояльной системы осуществится до конца 2022 года); Верификация (KYC) — для пользователей, не прошедших KYC максимальный баланс — 100 AZN, годовой лимит — 1000 AZN, возможность проводить финансовые услуги ограниченна. KYC можно пройти в приложении EPUL посредством сквозной цифровой идентификации на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени или же вы считаетесь прошедшим KYC если вы являлись клиентом UniBank/LeoBank.

Следует отметить, что данное цифровое решение было разработано в сотрудничестве с UniBank и компанией Visa, мировым лидером индустрии цифровых платежей.

Компания «PaySis», являющаяся создателем инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам: