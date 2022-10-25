Вышли iOS 16.1, iPadOS 16 и macOS 13 Ventura

Компания Apple выпустила iOS 16.1, iPadOS 16 и macOS 13 Ventura. Обновления уже можно скачать на совместимые устройства.

iOS 16.1

Разработчики реализовали поддержку функции Live Activity, которая позволит следить за разными событиями в режиме онлайн на экране блокировки смартфона. Функция будет работать по-разному на разных моделях iPhone, но наиболее оптимально она подходит для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, в которых реализована поддержка Always-On Display.

Появилась возможность организации общей библиотеки фотографий в iCloud. Доступ к ней смогут получать до шести человек, причем каждый из них сможет загружать в нее фото со своего устройства. Активирована предварительная версия поддержки стандарта Matter — протокола связи для устройств умного дома. В iOS 16.1 появилась функция Clean Energy Charging, которая призвана снизить углеродный след iPhone за счет оптимизации процесса восполнения энергии при подключении к сети, использующей экологически чистые источники энергии. Пользователи iPhone впервые смогут удалить приложение Wallet.

А также сервис Fitness+ будет работать без Apple Watch, отображается процент заряда в значке аккумулятора (на iPhone XR, 11, 12 mini и 13 mini), пользователи Apple Card смогут открыть сберегательный счет, в Game Center можно включить пункт «Разрешить обнаружение друзьями», исправили ошибки и улучшили производительность.

iPadOS 16

Главным нововведением стала функция Stage Manager — новый режим многозадачности. Он автоматически упорядочивает окна приложений и позволяет быстро переключаться между группами. Активные окна можно масштабировать и менять их положение на экране. Актуально для iPad с A12X, A12Z, M1 и M2. Общая библиотека фотографий в iCloud, которая стала доступна вместе с выходом iOS 16.1, также появится на iPad вместе с iPadOS 16.

Для iPad выпустили приложение «Погода», приложение Freeform для рисования и совместной работы на бесконечном холсте. iMessage теперь позволяет редактировать сообщения, отменять их отправку и отмечать непрочитанными. Некоторые нововведения получил обозреватель Safari — реализована поддержка функции Passkeys, которая позволит отказаться от ввода учетных данных на сайтах, авторизуюсь вместо этого через Face ID или Touch ID. Разработчики оптимизировали процесс взаимодействия с общими группами вкладок, доступ к которым есть у нескольких пользователей.

macOS 13 Ventura

По аналогии с iPadOS 16, основным нововведением macOS 13 Ventura стала функция Stage Manager. Благодаря функции пользователи могут быстро упорядочить открытые окна.

Разработчики добавили в macOS Ventura новую функцию Continuity Camera, которая делает возможным использование iPhone в качестве веб-камеры на компьютере Mac. При использовании смартфона в качестве камеры для компьютера поддерживаются разные режимы, в том числе одновременная трансляция лица пользователя и происходящего на столе, а также возможность использования фильтров и опции размытия заднего фона.

FaceTime получил функцию Handoff, с помощью которой можно начать звонок на iPhone и перевести его на Mac или любое другое устройство Apple. В macOS 13 Ventura появился обновленный Safari с функцией Passkeys, немного измененное приложение «Почта», в котором была добавлена возможность отправки писем по расписанию, а также кардинально видоизмененное меню «Системные настройки». Стала доступна общая библиотека фотографий в iCloud.

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