«The bird is freed» — сообщил Илон Маск

«The bird is freed» («Птица освобождена»)! Именно это сообщение появилось в профиле Илона Маска в Twitter сегодня утром. Вчера же Маск уже посещал штаб-квартиру компании в Сан-Франциско с фарфоровой раковиной и изменил свой профиль в Twitter на Chief Twit.

Илон Маск уже уволил нескольких топ-менеджеров Twitter после того, как официально взял под свой контроль компанию. И сразу добавил, что не собирается увольнять 75% сотрудников, как отмечалось ранее. Как сообщает FOX Business ссылаясь на проверенных информаторов, были уволены генеральный директор Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и глава отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджайя Гадде. Маск обвинил всех троих в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов из-за количества фейковых аккаунтов на платформе.

Кроме того, стало известно, что Илон Маск пригласил в штаб-квартиру Twitter инженеров из компании Tesla, чтобы они могли заняться проверкой программного кода. Руководители различных отделов Twitter представили инженерам Tesla всю необходимую информацию, чтобы они могли оценить ее и отчитаться перед Маском.