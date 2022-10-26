Nothing Ear (stick) – TWS-наушники с необычным кейсом и без ANC

Компания Nothing представила беспроводные наушники Nothing Ear (Stick). Это вторая модель в линейке бренда. Основная целевая аудитория — девушки. Новые наушники оказались урезанной версией прошлогодних Ear (1).

Главные отличия между Ear (1) и новыми Nothing Ear (Stick) заключаются в отсутствии у последних системы активного шумоподавления (ANC) и силиконовых вкладышей, которые создают эффект усиления низких частот и заглушают внешний шум.

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Ear (Stick) оснащены собственными драйверами Nothing на 12,6 мм (у Ear (1) сторонние драйвера на 11,6 мм). Кроме того, выросло время автономной работы: 7 часов воспроизведения вместо 5,7 часов. Но с подзарядкой от кейса общее время снизилось с 34 до 29 часов работы. Еще одно изменение — физические кнопки управления вместо сенсорных. Кроме влагоустойчивости (IPX4), появилась защита от пыли (IP5X).

Отличительная особенность Ear (stick) – это зарядный кейс в форме губной помады.

На каждом наушнике есть три микрофона: для передачи голоса, подавления внешних шумов во время разговора и компенсации потери низких частот. Поддерживается интерфейс Bluetooth 5.2. Наушники совместимы с Android 5.1 и iOS 11 и более новых версий.

Цена Nothing Ear (stick) составляет 99 долларов. Продажи начнутся 4 ноября. Ear (1) теперь предлагаются за 149 долларов.

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