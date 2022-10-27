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27 октября, 2022
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Lotus представил премиальный электрический кроссовер Eletre

Lotus Eletre

Британская компания Lotus Cars, большей частью которой владеет китайский конгломерат Geely Holding Group, представила электрический кроссовер Eletre. Производитель называет Eletre самым быстрым в мире двухмоторным электрическим кроссовером.

Lotus Eletre

Модель доступна в трех версиях: Eletre, Eletre S и Eletre R. Первые две с одним электродвигателем мощностью 603 л.с. (450 кВт, 710 Нм), версия R – с двумя электродвигателями совокупной мощностью 905 л.с. (675 кВт, 985 Нм).

Максимальная скорость для двух первых версий электромобиля ограничена отметкой 258 км/ч, у старшей — 265 км/ч. Eletre, Eletre S разгоняются от 0 до 100 км/ч за 4,5 сек, Eletre R — за 2,95 сек.

Lotus Eletre

Все три версии кроссовера оснащаются тяговой батарей емкостью 112 кВтч. Максимальный запас хода у Eletre и Eletre S составляет 600 км по циклу WLTP, у Eletre R — 490 км. Утверждается, что за 20 мин. можно зарядить аккумулятор с 10% до 80%.

Объем заднего багажного отделения в четырехместном исполнении кузова достигает 611 л, в пятиместном — 688 л, а при сложенных спинках сидений заднего ряда доступное для багажа пространство увеличивается до 1532 л.

Также Lotus представил свою новую операционную систему Lotus Hyper OS, которая будет установлена в моделях Eletre. В ней используется движок Unreal для создания 3D-контента, система Digital Head Unit, обеспечивающая полностью настраиваемые дисплеи и навигационные сервисы HERE Technologies. Все это работает на основе пары процессоров Qualcomm 8155.

В первую очередь продажи и поставки начнутся в восьми европейских странах. В Германии, например, рекомендованная розничная цена Eletre начинается от 95990 долларов. В Северной Америке, на Ближнем востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе электрический кроссовер появится в 2024 году.

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