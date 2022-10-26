Microsoft опубликовал отчет за первый квартал 2023 фискального года

Компания Microsoft отчиталась о результатах за первый квартал 2023 фискального года, закончившегося у нее 30 сентября.

Выручка за отчетный период составила 50,1 млрд. долларов, что на 11% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании снизилась на 14% до 17,6 млрд. долларов.

Мировое снижение спроса на ПК сказалось на показателях Microsoft. Выручка с OEM-лицензий Windows снизилась на 15%. В компании рассчитывают, что спрос на персональные компьютеры начнет увеличиваться. Доход от продаж устройств семейства Surface вырос на 2%.

Общая выручка игрового подразделения составила 3,6 млрд. долларов – рост на 4%. Доход от продажи Xbox увеличился на 13% за счет увеличения объема поставок консолей и роста цен. Выручка за контент и сервисы Xbox сократилась на 3% по сравнению с прошлым годом — второй квартал подряд. Microsoft вновь не раскрыла актуальное количество подписчиков сервиса Game Pass.

Компания превзошла показания аналитиков по выручке (50,1 млрд. против 49,6 млрд. долларов) и прибыли на акцию (EPS 2,35 против 2,30 долларов). Несмотря на это, после публикации отчета, акции Microsoft упали на 8%.

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