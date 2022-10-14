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14 октября, 2022
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Netflix запустит в ноябре тариф с рекламой за 6,99 долларов и ограничением до 720p

Netflix

Стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск тарифа Basic with Ads. Самая дешевая подписка с рекламой станет доступна 3 ноября этого года за 6,99 доллара в месяц.

Возможность оформить тариф сперва появится в США, Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Испании и Великобритании. Для сравнения, тарифы без рекламы начинаются с отметки 9,99 долларов.

Подписчики тарифного плана будут видеть 4-5 рекламных видео в час. Продолжительность таких роликов составит от 15 до 30 сек. Небольшой перечень фильмов и сериалов будет недоступен для подписчиков Basic with Ads из-за лицензионных ограничений, но Netflix работает над расширением каталога. Кроме того, качество видео ограничено 720p, и их нельзя загружать для офлайн-доступа.

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