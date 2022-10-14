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14 октября, 2022
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Nvidia отключила ограничитель майнинга LHR на видеокартах GeForce RTX 30-й серии

Nvidia

Компания Nvidia удалила защиту Lite Hash Rate (LHR) от майнинга в драйверах GeForce версий 520.56.06 (Linux) и 522.25 (Windows). Об этом сообщили сразу несколько пользователей. Сама компания об этом официально ничего не объявляла.

С новым драйвером RTX 3080 Ti показывает производительность в 112 MH/s, а RTX 3060 выдает 47 MH/s. Это как раз соответствует картам без LHR, хотя конкретно эти экземпляры изначально выходили с защитой.

По всей видимости, Nvidia отключила ограничитель майнинга, так как в нем просто больше нет особого смысла. Рынок криптовалют давно находится на спаде, а в середине сентября Ethereum перешел на алгоритм Proof-of-Stake и это сделало майнинг на видеокартах невыгодным.

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