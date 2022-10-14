Sony выпустила компактную камеру ZV-1F для видеоблогеров

Компания Sony представила новую модель компактную камеру ZV-1F с расширенными возможностями съемки видео. Новинка ориентирована на создателей контента.

Камера оснащена дюймовой CMOS-матрицей Exmor RS с разрешением 20,1 Мп, фиксированным фокусным расстоянием 20 мм и светосилой f/2.0. Максимальное качество записи видео — UHD 4K 30 кадров в секунду. Диапазон ISO 125-12.800. Sony ZV-1F получила контрастную автофокусировку, ее производительность и эффективность будет ниже чем у камер с гибридной автофокусировкой, например, у Sony ZV-1.

Доступны продвинутые профили съемки, включая S-Log2, S-Log3 и HLG, но ZV-1F способна вести запись видео только в 8-битном формате 4:2:0. Реализованы функции передачи видео на смартфон, прямой трансляции и записи вертикальных роликов.

Камера получила компактный легкий корпус (вес составляет 256 гр), поворотный сенсорный дисплей диагональю 3 дюйма (0.92 миллиона точек), встроенные микрофоны, 3,5-мм гнездо для наушников, разъем micro HDMI и порт USB-Type-C. Реализована поддержка Wi-Fi (2.4 GHz) и Bluetooth. Есть цифровая стабилизация изображения, автофокусировка по глазам, отслеживание объекта и быстрое переключение фокуса между ними и фильтр бьютификации для улучшения тона кожи.

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Цена камеры Sony ZV-1F составляет 499 долларов. В продаже появится 24 октября.

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