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19 октября, 2022
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Netflix запустил новую функцию Profile Transfer

Netflix

Компания Netflix объявила о запуске функции Profile Transfer в одноименном сервисе. Она дает возможность переноса профиля со всеми рекомендациями, историей просмотров и другими настройками.

Новая функция поможет в разных жизненных ситуациях, например, тем, кто использовал аккаунт Netflix вместе с другом по комнате или родителями, а теперь переезжает и не хочет терять накопленные данные.

Функция Profile Transfer уже доступна по всему миру. Чтобы ею воспользоваться, необходимо навести указатель мыши на значок своего профиля на главной странице, а затем выбрать «Перенести профиль».

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