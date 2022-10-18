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19 октября, 2022
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Samsung представил самую быструю память LPDDR5X со скоростью 8,5 Гбит/с

Samsung Electronics LPDDR5X

Сегодня компания Samsung Electronics объявила о том, что ее новейшая оперативная память LPDDR5X прошла проверку для работы совместно с мобильными процессорами Snapdragon. По информации производителя, это самая быстрая в мире память DRAM. Она обладает скоростью передачи данных 8,5 Гбит/с на контакт. Компания превзошла предыдущую максимальную скорость в 7,5 Гбит/с, достигнутую в марте, подтвердив свое лидерство на рынке памяти.

DRAM изготовлена с использованием фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Также Samsung применил собственную запатентованную конструкцию, которая улучшила входные/выходные сигналы, а также оптимизировал высокоскоростную сигнальную среду между процессором приложения и памятью.

Отмечается, что при низком энергопотреблении и высокой скорости память LPDDR5X востребована не только на мобильных устройствах, включая смартфоны и ноутбуки, но и в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), а также в серверном и автомобильном сегменте.

Ожидается, что первой получит новую память однокристальная система Snapdragon 8 Gen2.

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