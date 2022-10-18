Motorola показала концепт смартфона со сворачиваемым экраном

На мероприятии Lenovo Tech World компания Motorola продемонстрировала концепт смартфона со сворачиваемым дисплеем, размеры которого можно менять нажатием кнопки. У устройства нет конкретного названия, а технические характеристики не раскрываются.

В сложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 5 дюймов, а в развернутом виде она может увеличиваться до 6,5 дюймов. С процессом разворачивания синхронизирована анимация обоев рабочего стола. Motorola пока не планирует выпускать подобное устройство, так как оно находится на стадии концепта.

По мнению Росса Янга (Ross Young), соучредителя и гендиректора Display Supply Chain Consultants, устройства со сворачивающимися экранами позволят избавиться от некоторых недостатков, которые имеются у современных широкоформатных складных устройств, таких как Galaxy Z Fold.

«Я думаю, что сворачиваемый концепт имеет большой потенциал для того, чтобы заменить устройство книжного типа, потому что он будет намного тоньше. И такой аппарат должен быть намного легче», — отметил Янг.

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