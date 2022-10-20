На презентации Silent Hill Transmission анонсировали четыре игры, включая ремейк Silent Hill 2

Один из ведущих разработчиков и издателей видеоигр, Konami, провел презентацию Silent Hill Transmission. Вероятно по ошибке, еще до начала ивента разработчики опубликовали на YouTube полную запись презентации. Компания рассказала о будущем франшизе Silent Hill и сделала несколько анонсов.

Ремейк Silent Hill 2

Обновленную версию игры готовят для PS5 и PC (Steam), причем у платформы Sony будет годовая консольная эксклюзивность, точной даты релиза пока нет.

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Разработчиком ремейка на движке Unreal Engine 5 выступает студия Bloober Team (Layers of Fear и The Medium). В производстве участвует Масахиро Ито, известный по первым трем частям серии, а также композитор Акира Ямаока.

В обновленной версии Silent Hill 2 переработали геймплей, звуковой дизайн, музыкальный стиль, а также изменили вид от третьего лица (теперь он будет из-за плеча героя). В игре не будет загрузочных экранов. Ремейк поддерживает особенности контроллера DualSense и 3D-звук.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 x64;

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080;

Оперативная память: 12 Gb;

Место на диске: 50 Gb;

DirectX: 12.

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 11 x64;

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce 2080 RTX или AMD Radeon 6800XT;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 50 Gb;

DirectX: 12.

Silent Hill Townfall

Над игрой работают авторы Observation и Stories Untold. В рамках презентации Konami показала лишь небольшой тизер, не поделившись подробностями. Издателем игры выступает Annapurna Interactive.

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Silent Hill Ascention

Это — интерактивный сетевой триллер, где игроки будут влиять на развитие сюжета и мифологию. Над проектом работают Genvid, Behaviour Interactive (Dead by Daylight), Bad Robot (студия Джей Джей Абрамса) и dj2 Entertainment. Релиз запланирован на 2023 год.

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Авторы заявили, что хотят предложить поклонникам Silent Hill «совершенно новый опыт». Внешний вид монстров будет вдохновлен различными травмами прошлого. Но при этом художественный стиль будет отличаться от знакомых вариаций.

Silent Hill f

Это новая игра во вселенной от студии Neobards Entertainment (Re:Verse), действие которой разворачивается в Японии образца 1960-х годов. Разработчики описывают мир хоррора «прекрасным, но ужасающим».

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Сценаристом игры выступает Ryuukishi07 — создатель франшизы «Когда плачут цикады». Продюсер Silent Hill f — Мотой Окамото, работавший в Nintendo над Luigi’s Mansion, серии Pikmin и другими играми.

Когда и на каких платформах выйдет Silent Hill f, неизвестно.

Фильм «Возвращение в Silent Hill»

Картина станет адаптацией Silent Hill 2. Съемки начнутся в феврале 2023 года. Режиссером выступит Кристоф Ган, снявший «Сайлент Хилл» 2006 года.

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