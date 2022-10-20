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21 октября, 2022
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Epic Games Store бесплатно отдает Fallout 3 и приключение Evoland

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Fallout 3: Game of the Year Edition и Evoland Legendary Edition.

Fallout 3: Game of the Year Edition — это полное издание «самой титулованной игры 2008 года», в которое входят основная игра, а также пять больших дополнений с дополнительными сюжетными линиями: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout, Mothership Zeta.

Игра рассказывает об Одиноком страннике из Убежища 101, который отправляется в опасное приключение, чтобы отыскать своего отца.

Evoland Legendary Edition — пиксельное ролевое приключение, отдают комплект из двух тайтлов (Evoland и Evoland 2).

Обе игры можно забрать до 27 октября. Через неделю в Epic Games Store станут бесплатными приключенческий хоррор Saturnalia и пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus.

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