Epic Games Store бесплатно отдает Fallout 3 и приключение Evoland

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Fallout 3: Game of the Year Edition и Evoland Legendary Edition.

Fallout 3: Game of the Year Edition — это полное издание «самой титулованной игры 2008 года», в которое входят основная игра, а также пять больших дополнений с дополнительными сюжетными линиями: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout, Mothership Zeta.

Игра рассказывает об Одиноком страннике из Убежища 101, который отправляется в опасное приключение, чтобы отыскать своего отца.

Evoland Legendary Edition — пиксельное ролевое приключение, отдают комплект из двух тайтлов (Evoland и Evoland 2).



Обе игры можно забрать до 27 октября. Через неделю в Epic Games Store станут бесплатными приключенческий хоррор Saturnalia и пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus.

