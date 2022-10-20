Honor Play 40 Plus: бюджетный смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Honor сегодня представила бюджетный смартфон Play 40 Plus с поддержкой сетей 5G. Аппараи оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей и кадровой частотой 90 Hz.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700 со встроенным 5G-модемом. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной – 5 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 22,5 Вт. Есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Используется операционная система Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1. Габариты — 167,48 х 76,85 х 8,27 мм, вес – 196 гр.

Цены на Honor Play 40 Plus: 6/128 Gb – 165 долларов, 8/128 Gb – 195 долларов, 8/256 Gb – 220 долларов.

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