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19 октября, 2022
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В автомобилях Mercedes-Benz появится поддержка пространственного аудио Apple Music

Apple Mercedes-Benz

Компании Apple и Mercedes-Benz анонсировали появление функции пространственного аудио (Spatial Audio) из Apple Music в некоторых автомобилях Mercedes-Benz в качестве встроенной опции.

Музыкальный сервис Apple интегрируется в информационно-развлекательную систему MBUX в электромобилях EQS и EQE, а также в моделях Mercedes-Maybach и S-Class, которые оснащены звуковой системой Burmester 3D или 4D с 31 динамиком и поддержкой Dolby Atmos.

«Качество звука невероятно важно для Apple Music, поэтому мы рады сотрудничать с Mercedes-Benz, чтобы сделать Spatial Audio в Apple Music впервые доступным в автомобиле. Пространственный звук революционизирует то, как исполнители создают музыку, а поклонники ее слушают, и это опыт, который невозможно объяснить словами. Вы должны услышать это сами, чтобы оценить. Вместе с Mercedes-Benz у нас больше возможностей донести музыку с полным погружением до наших подписчиков по всему миру», — отметил вице-президент Apple по Apple Music Оливер Шуссер (Oliver Schusser).

Кроме того, Mercedes-Benz теперь сотрудничает с медиахолдингом Universal Music Group (UMG). Автопроизводитель будет помечать определенные песни лейблов UMG как «Одобрено в Mercedes-Benz», если они звучат определенным образом через аудиосистему автомобиля.

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