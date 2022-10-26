Microsoft анонсировал Age of Mythology: Retold — ремастер культовой стратегии 2002 года

В рамках трансляции по случаю 25-летия серии Age of Empires компания Microsoft и разработчики из студии World’s Edge сделали целый ряд анонсов.
Была анонсирована Age of Mythology Retold — ремастер оригинальной игры 2002 года. По словам разработчиков, они усердно трудятся над тем, чтобы «восславить оригинальную игру обновленной графикой, функциями и так далее». Представлен тизер-трейлер без единого геймплейного кадра. Дополнительными подробностями разработчики поделятся позже.
Релиз игры состоится на PC, в том числе PC Game Pass. Дата выхода исторической стратегии неизвестна.
Также было объявлено, что Age of Empires IV: Anniversary Edition и ремастер Age of Empires II: Definitive Edition выйдут на Xbox Series X/S в 2023 году. Игроков ждет 35 цивилизаций, тысяча лет истории, более двухсот часов игрового процесса и механики поддержки контроллера.
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