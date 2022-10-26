Представлен смартфон Vertu Metavertu с технологиями Web3

Бренд смартфонов класса люкс Vertu представил смартфон Metavertu с технологиями Web3. Vertu делает ставку на криптовалютных миллионеров, которые хотят, чтобы смартфоны отражали их образ жизни и статус.

В компании утверждают, что у смартфона есть зашифрованное метапространство и чип конфиденциальности A5, необходимый для защиты NFT, которые смартфон может создать из любой фотографии со своей камерой. Metavertu также получил свой собственный кошелек Value и сервис обмена сообщениями Vtalk со сквозным шифрованием.

Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+. Новинка оснащена 64 Мр камерой с 35 мм объективом, а также аккумулятором емкостью 4600 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 55 W.

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Vertu сделала устройство гораздо более уникальным благодаря вариантам оформления задней панели. Они выполнены в фирменном стиле бренда и могут быть исполнены из углеродного волокна и даже кожи гималайского аллигатора.

Самая простая версия Vertu Metavertu оценена в 3600 долларов, а модель с 18 Gb оперативной и 1 Тb встроенной памяти, которая отделана 18-каратным золотом и бриллиантами, стоит 41500 долларов.

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