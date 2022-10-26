spot_img
26 октября, 2022
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныПредставлен смартфон Vertu Metavertu с технологиями Web3

Представлен смартфон Vertu Metavertu с технологиями Web3

Vertu Metavertu

Бренд смартфонов класса люкс Vertu представил смартфон Metavertu с технологиями Web3. Vertu делает ставку на криптовалютных миллионеров, которые хотят, чтобы смартфоны отражали их образ жизни и статус.

Vertu Metavertu

В компании утверждают, что у смартфона есть зашифрованное метапространство и чип конфиденциальности A5, необходимый для защиты NFT, которые смартфон может создать из любой фотографии со своей камерой. Metavertu также получил свой собственный кошелек Value и сервис обмена сообщениями Vtalk со сквозным шифрованием.

Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+. Новинка оснащена 64 Мр камерой с 35 мм объективом, а также аккумулятором емкостью 4600 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 55 W.

Vertu сделала устройство гораздо более уникальным благодаря вариантам оформления задней панели. Они выполнены в фирменном стиле бренда и могут быть исполнены из углеродного волокна и даже кожи гималайского аллигатора.

Самая простая версия Vertu Metavertu оценена в 3600 долларов, а модель с 18 Gb оперативной и 1 Тb встроенной памяти, которая отделана 18-каратным золотом и бриллиантами, стоит 41500 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяMicrosoft анонсировал Age of Mythology: Retold — ремастер культовой стратегии 2002 года
Следующая статьяEndpoint Protector — лучшее в отрасли кроссплатформенное DLP-решение
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,129ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»