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26 октября, 2022
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Наши школьницы успешно выступили на Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек при поддержке Azercell

Azercell

Азербайджанские школьницы, принявшие участие на международном конкурсе, проходившем с 16 по 23 октября в Анталии (Турция), вернулись домой с победой. Впервые участвовавшие в «EGOI 2022» — Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек, учащаяся лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики города Гянджа Фидан Гусейнова (11-й класс) завоевала серебряную медаль, а учащаяся лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фидан Гараева (11-й класс) была удостоена бронзовой медали.

В этом соревновании, организованном на основе правил, аналогичных Международной Олимпиаде по Информатике, юные участницы решали поставленные задачи с помощью разработки эффективных алгоритмов. Участие наших юных талантов в подобных олимпиадах реализуется при поддержке ООО «Azercell Telecom», которое уделяет особое внимание обучению женщин в сфере информационных технологий и их подготовке как будущих специалистов.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» содействует процессу подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования. За этот период наши школьники неоднократно добивались успехов на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 40 медалей, в числе которых 2 золотые, 12 серебряных и 26 бронзовых.

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