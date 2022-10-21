iQOO Neo 7 – смартфон средней ценовой категории с флагманской производительностью

Компания iQOO представила в Китае новый смартфон среднего уровня Neo7. Устройство получило топовую начинку. Аппарат оснащен плоским 6,78-дюймовым экраном AMOLED E5 с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1500 нит. Плавность картинки в играх обеспечивается в том числе и за счет дополнительного чипа Pixelworks Independent Graphics Chip Pro+.

Смартфон построен на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9000+. Разработчики снабдили iQOO Neo 7 многослойной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4013 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128, 256 или 512 Gb.

Основная камера тройная: 50 Мп (Sony IMX766V, OIS), 8 Мп (широкоугольная) и 2 Мп (макрообъектив). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz) и Bluetooth 5, GPS, NFC, стереодинамики, ИК-порт, линейный вибромотор и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,81 76,9 х 8,5 мм, вес – 197 гр. В качестве ОС используется Android 13 с интерфейсом OriginOS Ocean.

IQOO Neo 7 будет доступен в трех цветах корпуса — оранжевом, синем и ультрамарин. Цены: 8/128 Gb – 375 долларов, 8/256 Gb – 415 долларов, 12/256 Gb – 455 долларов, 12/512 Gb – 500 долларов.

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