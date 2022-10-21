Cisco планирует обучить 25 млн IT-специалистов за 10 лет

Компания Cisco приурочила к 25-летию академии Cisco Networking анонс масштабной программы по подготовке специалистов в сфере IT.

Академия была основана в 1997 году. На данный момент ее образовательные проекты доступны в 190 странах мира, курсы академии прошли более 17,5 млн. учащихся. Компания предполагает, что в течение 10 лет обучение по направлениям цифровых технологий и кибербезопасности пройдут до 25 млн. человек.

Отмечается, что за прошедшие 25 лет Cisco Networking Academy сформировала обширную экосистему партнерских отношений с правительствами, академическими учреждениями и некоммерческими организациями. Благодаря автоматизации и технологиям к 2025 году на рынке появится 97 млн. рабочих мест. Новая инициатива, по словам Cisco, поможет миллионам людей по всему миру воспользоваться предложениями работодателей.

Cisco объявила о заключении новых партнерских соглашений. Одно из них подписано с компанией Experis (входит в ManpowerGroup), предоставляющей профессиональные IT-ресурсы и проектные услуги. Стороны обеспечат обучение специалистов в тех областях, где спрос на квалифицированных работников намного превышает предложение. Это, в частности, информационные технологии, кибербезопасность, сети, программирование и работа с данными.

Кроме того, компания анонсировала две новые программы сертификации по кибербезопасности и представила бесплатные курсы Skills For All для самостоятельного освоения. Также Cisco обязалась обучить дополнительно 200 тыс. студентов в США в течение следующих трех лет в партнерстве с правительствами и другими организациями.

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