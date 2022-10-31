Intel сообщил финансовые результаты за третий квартал 2022 года

Компания Intel опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2022 года, который у нее завершился 1 октября.

По всем ключевым показателям была зафиксирована отрицательная динамика. Уменьшение продаж затронуло как потребительский рынок, так и сегмент ЦОД.

Выручка за отчетный период составила 15,3 млрд. долларов, упав в годовом исчислении на 20%. Чистая прибыль составила около 1,0 млрд. долларов – падение на 85%. Прибыль в пересчете на одну ценную бумагу — 0,25 долларов (1,67 долларов год назад).

Выручка подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), отвечаещее за решения для ЦОД и платформ ИИ, упала на 27%, составив 4,2 млрд. долларов. Операционная прибыль по этому сегменту рухнула на 99%.

Network and Edge Group (NEX), специализирующаяся на сетевых продуктах и периферийных вычислениях, показала увеличение выручки на 14% — до 2,3 млрд. долларов. Но операционная прибыль также снизилась — на 85%. Подразделение Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG), занимающееся разработкой ускорителей, увеличило выручку до 185 млн. долларов (рост на 8%). Client Computing Group (CCG) — продажи упали на 17% — до 8,1 млрд. долларов.

В серверном сегменте Intel возлагает большие надежды на процессоры Xeon Sapphire Rapids, которые были представлены в августе этого года.

«Мы собираемся довольно агрессивно заняться его производством. Я действительно считаю, что худшее время для серверных чипов позади», — заявил генеральный директор компании Пэт Гелсингер (Patrick Gelsinger).

В текущем финансовом квартале Intel рассчитывает получить от 14 до 15 млрд. долларов выручки и показать прибыль в размере 0,10 долларов на акцию.

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