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1 ноября, 2022
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Илон Маск думает вернуть сервис коротких видео Vine

Vine

Илон Маск (Elon Musk), владелец компании Twitter, создал в одноименной соцсети опрос по поводу восстановления приложения Vine, позволявшее загружать короткие видео и прекратившее работу в 2016 году.

На момент написания заметки в опросе приняли участие более 2,7 млн. пользователей Twitter, и более 70% из них проголосовали за возвращение Vine.

Twitter купил сервис Vine в 2012 году. Позднее он набрал свою популярность и помог большому количеству людей стать настоящими интернет-звездами. Со временем, из-за разногласий по поводу партнерской программы сервиса, популярные авторы контента стали покидать платформу. В 2016 году руководство Twitter приняло решение о прекращении инвестирования Vine, после чего сервис был закрыт.

Также Маск поинтересовался у подписчиков, что нужно сделать, чтобы сервис был лучше, чем TikTok.

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