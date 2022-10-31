Илон Маск хочет внедрить в Twitter платную верификацию

Илон Маск (Elon Musk), после приобретения Twitter, планирует внедрить в социальную сеть платную верификацию, пишет The Verge. Для этого изменят подписку Twitter Blue.

Стоимость подписки вырастет с 5 до 20 долларов в месяц, а в перечень возможностей добавят синюю «галочку» возле ника — знак верифицированного аккаунта. Пока действует подписка — будет верификация. При этом пользователям, оформившим ее ранее, будет дано 90 дней, чтобы перейти на новый тариф или потерять связанные с «премиальным» статусом привилегии. По данным источника, новую функцию хотят внедрить до 7 ноября 2022 года.

При этом, судя по данным СМИ, если разработчики не успеют внедрить эту функцию до 7 ноября, им может грозить увольнение.

Отметим, что после покупки социальной сети Илон Маск уволил ряд сотрудников компании, и намерен продолжить «зачистку» среди менеджеров среднего звена и инженеров.

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