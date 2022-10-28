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28 октября, 2022
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Meta сообщила о падении выручки второй квартал подряд

Meta

Компания Meta опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2022 года. После отчета ее акции обвалились на 19,66%.

Выручка за отчетный период составила 27,7 млрд. долларов – падение на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объяснила это частичным влиянием инфляции. Чистая прибыль упала на 52% по сравнению с прошлым годом, составив 4,39 млрд. долларов.

Выручка подразделения Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств и метавселенной) сократилась почти вдвое — до 285 млн. долларов, а убытки составили около 3,7 млрд. долларов.

В четвертом квартале компания ожидает получить выручку в пределах 30 – 32,5 млрд. долларов, тогда как в прошлом году в аналогичном квартале выручка составила 33 млрд. долларов.

С начала 2022 года цена акций Meta упала более чем на 50%. В феврале 2022 года компания впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook, а в июле — о падении квартальной выручки. Несмотря на это, инвестиции в инфраструктуру компания снижать не собирается.

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